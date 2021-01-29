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Учнів більше не зможуть залучати до прибирання в класах

Вероніка Рой

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Новий санітарний регламент, що набув чинності у січні 2021 року, не передбачає залучення школярів для миття підлоги та вікон, а також використання ними мийних та дезінфікувальних засобів. Про це йдеться у роз’ясненні Державної служби якості освіти щодо особливостей організації освітнього простору в школах, передає Osvita.ua.

 

«Старий регламент передбачав також, що учні можуть самостійно прибирати класи, кабінети і лабораторії, і називав це «самообслуговуванням», – зазначають в Держслужбі.

Водночас у новому документі термін «самообслуговування» також фігурує, однак він означає лише прибирання за собою сміття та тримання свого робочого місця у чистоті.

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«Дозволяє Санітарний регламент залучати учнів 5-11(12) класів лише до поливу рослин та вологого прибирання поверхонь (без миття підлоги та вікон і використання мийних та дезінфікувальних засобів). Відбуватись це має за участі вчителів або медичних працівників, а тривалість самообслуговування не має перевищувати 1 години на тиждень», – йдеться у роз’ясненні Державної служби якості освіти.

Також у Держслужбі повідомили, що відтепер під час інституційних аудитів шкіл відбуватиметься вивчення освітнього середовища школи з огляду на його відповідність вимогам нового Санітарного регламенту. Педагогічні колективи мають врахувати зміни, здійснюючи самооцінювання освітнього та управлінського процесів у школі.

Додамо, що нещодавно й МОЗ оновило санітарний регламент у школах. Вже з 1 січня у навчальних закладах мали б дозволити користуватись інтернетом, а школи мають оновити під нові стандарти комп’ютерне обладнання, меблі та санітарні вузли.

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