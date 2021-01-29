Синоптики розповіли, якою буде погода в лютому

У лютому температура повітря буде вище середніх багаторічних значень. Про це інформує Укргідрометцентр.

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 25-58 мм, в гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Реклама партнерів

Загалом середня місячна температура у лютому складає 0-5° морозу, у східних, північно-східних областях і в Карпатах 6-7° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.