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Синоптики розповіли, якою буде погода в лютому

Вероніка Рой

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У лютому температура повітря буде вище середніх багаторічних значень. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 25-58 мм, в гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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Загалом середня місячна температура у лютому складає  0-5° морозу, у східних, північно-східних областях і в Карпатах 6-7° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

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