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Академія сухопутних військ вшанувала пам’ять Героїв Крут

Вероніка Рой

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29 січня в Україні відзначають 103-ї річницю подвигу Героїв Крут. До вшанування долучилася і Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Про це інформує пресслужба Академії сухопутних військ.

 

Урочисті заходи, присвячені вшануванню київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова, відбулися на Личаківському цвинтарі. Представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, а також військовослужбовці Львівського гарнізону поклали квіти до могили одного з учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського.

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Опісля відбулася поминальна молитва за полеглими у цьому бою. Також учасники заходу вшанували пам’ять ще одного учасника бою, Андрія Лазаренка, запаленням лампадок на його могилі.

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Фото: Академія сухопутних військ

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