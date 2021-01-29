Академія сухопутних військ вшанувала пам’ять Героїв Крут

29 січня в Україні відзначають 103-ї річницю подвигу Героїв Крут. До вшанування долучилася і Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Про це інформує пресслужба Академії сухопутних військ.

Урочисті заходи, присвячені вшануванню київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова, відбулися на Личаківському цвинтарі. Представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, а також військовослужбовці Львівського гарнізону поклали квіти до могили одного з учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського.

Реклама партнерів

Опісля відбулася поминальна молитва за полеглими у цьому бою. Також учасники заходу вшанували пам’ять ще одного учасника бою, Андрія Лазаренка, запаленням лампадок на його могилі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Академія сухопутних військ