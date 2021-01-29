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Побільшало на шість: Україна оновила перелік країн «червоної зони»

Юлія Осим

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Станом на 29 січня у «карантинний» список Україна помістила 74 країни, у яких високий рівень поширення Covid-19. У порівнянні з минулим тижнем держав, повернення з яких вимагає самоізоляції, побільшало на шість. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

 

До «червоної зони» увійшли Домініканська Республіка, Перу, Мексика, Парагвай, Барбадос та Кабо-Верде. Також у ній залишаються практично усі країни Євросоюзу. Зокрема, значне поширення коронавірусу досі спостерігається у Португалії, Іспанія, Угорщині, Данії, Хорватії, Польщі, Канаді, Австріі, Білорусі, Німеччині, Італії, Швейцарії, Грузії, Франції, Швеції, Словаччині, Латвії, Чехії, Литві, Чорногорії, Росії та інші.

Натомість Україна та ще 124 країни входять у «зелену зону». У тому числі Австралія, Болгарія, Греція, Єгипет, Китай, Мальдіви, Марокко, Молдова, Норвегія, Таїланд, Туреччина, Фінляндія, Шрі-Ланка, Японія та інші.

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Нагадаємо, що громадяни України після повернення з країн, які потрапили у «червону зону», повинні піти на самоізоляцію на 14 днів, застосувавши додаток «Дій вдома», або зробити ПЛР-тест протягом доби. Якщо результат тесту негативний, самоізоляція не потрібна. Також самоізоляція не є необхідною, якщо зробити ПЛР-тест та отримати негативний результат за 48 годин до в’їзду в Україну.

У «червону зону» входять країни, де рівень захворюваності на Covid-19 вище, ніж в Україні.

Список держав складається з держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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