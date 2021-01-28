ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові лікарка з дитячої реанімації рятує дітей у малюнках

Юлія Осим

|

У Львові лікарка з дитячої реанімації лікарні Охматдит Стефанія Пацюрко створює малюнки про порятунок малечі. Коли пацієнтів не вдається виходити, жінка «рятує» їх у своїх малюнках. Про це вона повідомила у Facebook.

 

Серія її робіт має назву «Внутрішній світ Стефані» або «Стефані у світі інтенсивної терапії». Як кажуть у самій лікарні, часто колезі вдається впіймати момент, коли медики буквально віддають серце малечі. Інколи «супергерої реанімації» викрадають дитячі болячки. Однак усі сюжети Стефанії – про велику любов до маленьких пацієнтів.

Реклама партнерів

 

Сама лікарка запевняє, що ніколи не могла подумати, що працюючи в дитячій реанімації можна отримувати натхнення від роботи.

«Звучить дуже, направду, дуже диво, адже як багато хто говорить менгі одразу: «Оу, це ж там дітки хворіють, як можна отримувати задоволення від цього». І мені часто ждоводиться відповідати, що це саме те місце, в якому допомога діткам відчувається найсильніше», – розповіла Стефанія Пацюрко.

І додає, що у цьому закладі лікарі та медсестри понад усе намагаються допомогти дитині перебороти дуже серйозні захворювання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...