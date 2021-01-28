У Львові лікарка з дитячої реанімації рятує дітей у малюнках

У Львові лікарка з дитячої реанімації лікарні Охматдит Стефанія Пацюрко створює малюнки про порятунок малечі. Коли пацієнтів не вдається виходити, жінка «рятує» їх у своїх малюнках. Про це вона повідомила у Facebook.

Серія її робіт має назву «Внутрішній світ Стефані» або «Стефані у світі інтенсивної терапії». Як кажуть у самій лікарні, часто колезі вдається впіймати момент, коли медики буквально віддають серце малечі. Інколи «супергерої реанімації» викрадають дитячі болячки. Однак усі сюжети Стефанії – про велику любов до маленьких пацієнтів.

Реклама партнерів

Сама лікарка запевняє, що ніколи не могла подумати, що працюючи в дитячій реанімації можна отримувати натхнення від роботи.

«Звучить дуже, направду, дуже диво, адже як багато хто говорить менгі одразу: «Оу, це ж там дітки хворіють, як можна отримувати задоволення від цього». І мені часто ждоводиться відповідати, що це саме те місце, в якому допомога діткам відчувається найсильніше», – розповіла Стефанія Пацюрко.

І додає, що у цьому закладі лікарі та медсестри понад усе намагаються допомогти дитині перебороти дуже серйозні захворювання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.