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ПАРЄ відмовилась від санкцій щодо делегації Росії

Андрій Котенський

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Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи, пише Європейська правда.

 

Документ затвердили 107 голосами «за», 36 парламентрів виступили «проти», 24 «утрималися». Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

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Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.

Зокрема, ПАРЄ «закрила очі» на зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії українського Криму, розслідуванння отруєння Олексія Навального та придушенню останніх протестів.

Проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це «прагненням до діалогу».

Як відомо, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

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