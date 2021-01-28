Якою буде погода у Львові 29 січня?

У п’ятницю, 29 січня, у Львові прогнозують невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Температура вночі становитиме 5-7° морозу, вдень – від 1° морозу до 1° тепла. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вдень поривчастий.

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