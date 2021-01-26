ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення коронавірусу в майбутньому навіть після масштабної вакцинації. Про це він заявив на пресконференції, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

На його думку, світ не повинен вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху.

Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, Райан підкреслив, що в доступному для огляду майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.

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Відзначивши, що країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, він нагадав, що в історії людства «ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу».

«Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом», – заявив представник ВООЗ.

Додамо, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 72,2 млн осіб.

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