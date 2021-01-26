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У Польщі хворого на COVID-19 українця вигнали з орендованої квартири

Вероніка Рой

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У місті Овтоцьк, що неподалік Варшави, громадянина України з коронавірусною інфекцією вигнали із орендованої співмешканці, щоб уникнути ізоляції. Про це пише Польське радіо.

 

Як розповіли у поліції міста Овтоцьк, до дільничного підійшов громадянин України, який заявив, що він заражений коронавірусом і не має куди подітися. Із речами він залишився на вулиці

Чоловік розповів, що потрапив до лікарні через із нещасний випадок на роботі. Під час перебування у лікарні йому зробили тест, що підтвердив зараження коронавірусом. Потім «швидка» привезла його до квартири, де він раніше перебував і мав відбувати ізоляцію.

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Орендар повідомив про цей факт власника, який наступного дня наказав йому зібрати речі, оскільки йому нададуть інше житло. Коли українець вийшов на вулицю зі своїм багажем, обіцяний транспорт не з’явився, а коли він хотів повернутися в орендовану квартиру, його співмешканці, побоюючись ізоляції, не впустили його. За словами поліції, громадянин України носив маску, рукавички та дотримувався соціальної дистанції.

Дільничний з’ясував особу власника квартир, після чого із патрулем вирушив на місце. Після розмови з власником чоловік повернувся до місця перебування. Крім того, були складені відповідні службові документи і всі співмешканці потрапили на карантин.

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Фото: kppotwock.policja.waw.pl

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