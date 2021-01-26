Рада підтримала закон про всеукраїнський референдум: що він передбачає

Сьогодні, 26 січня, Верховна Рада підтримала у другому читанні закон про референдум №3612. «За» проголосували 255 народних депутатів. Про це повідомляє Телеграм-канал «Верховна Рада».

Закон підтримали фракція «Слуга народу», група «Довіра» та 9 позафракційних депутатів. Зазначимо, законопроєкт ініційований президентом Володимиром Зеленським.

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Документ передбачає:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміну території України;

втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Ключовою особливістю прийнятого документу є можливість запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронного голосування.

Також, як йдеться у пояснювальній записці, закон розширює коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у ЦВК як його прихильники чи опоненти. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації.

Зазначимо, що всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до Конституції призначається президентом, а стосовно зміни території України – Верховною Радою.

Ініційований народом референдум проголошується указом президента, але на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу.

Разом з тим, питання, що виноситься на референдум, повинно бути чітко та зрозуміло сформульоване, не має допускати різних тлумачень, і відповідь на нього має бути «так» або «ні».

Неможливість призначення або проведення всеукраїнського референдуму можлива у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Конституційний суд здійснює контроль щодо відповідності Конституції питання, яке має бути проголосоване на референдумі.

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