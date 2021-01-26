Мешканці майже 70 населених пунктів на Львівщині сидять без світла

На Львівщині майже 70 населених пунктів опинилися без електропостачання через сильні пориви вітру. Про це інформує Львівобленерго.

Так, станом на 10:00 год. 26 січня через сильні пориви вітру знеструмлені 11 ліній електропередачі повністю та 8 частково. Відтак без електропостачання залишилися 53 населені пункти повністю та 15 частково у Золочівському, Бродівському, Сокальському, Жовківському. Яворівському, Мостиському, Пустомитівському, Старосамбірському і Турківському районах.

Наслідки стихії ліквідовують 23 аварійні бригади у складі 75 працівників ПрАТ «Львівобленерго», задіяли 34 одиниці техніки.

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У випадку, якщо негода пошкодила електромережі:

Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — це смертельно небезпечно.

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади ПрАТ «Львівобленерго».

Важливо: якщо з тих чи інших причин людина опинилась ближче, ніж на 8 метрів до обірваного проводу, необхідно відходити на безпечну відстань «гусячим кроком» — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Терміново зателефонуйте на номер 0-800-30-15-68 і повідомте про ситуацію. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

Також повідомлення про пошкодження електромереж можна залишити на сторінці у Facebook «Гаряча лінія «Львівобленерго» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

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