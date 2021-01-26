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Мешканці майже 70 населених пунктів на Львівщині сидять без світла

Вероніка Рой

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На Львівщині майже 70 населених пунктів опинилися без електропостачання через сильні пориви вітру. Про це інформує Львівобленерго.

 

Так, станом на 10:00 год.  26 січня через сильні пориви вітру знеструмлені 11 ліній електропередачі повністю та 8 частково. Відтак без електропостачання залишилися 53 населені пункти повністю та 15 частково у Золочівському, Бродівському, Сокальському, Жовківському. Яворівському, Мостиському, Пустомитівському, Старосамбірському і Турківському районах.

Наслідки стихії ліквідовують 23 аварійні бригади у складі 75 працівників ПрАТ «Львівобленерго», задіяли 34 одиниці техніки.

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У випадку, якщо негода пошкодила електромережі:

  • Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — це смертельно небезпечно.
  • Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади ПрАТ «Львівобленерго».
  • Важливо: якщо з тих чи інших причин людина опинилась ближче, ніж на 8 метрів до обірваного проводу, необхідно відходити на безпечну відстань «гусячим кроком» — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.
  • Терміново зателефонуйте на номер 0-800-30-15-68 і повідомте про ситуацію. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

Також повідомлення про пошкодження електромереж можна залишити на сторінці у Facebook «Гаряча лінія «Львівобленерго» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

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