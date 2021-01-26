Фахівці назвали ТОП-5 продуктів для імунітету

У Центрі громадського здоров’я назвали 5 продуктів, які необхідні для зміцнення людського імунітету. Про це йдеться на Facebook-сторінці центру.

«Ми звикли вважати, що імунна реакція – це добре, а запалення – це погано. Але запальний процес в організмі цілковито може бути нормальною імунною реакцією. Запалення, наприклад, необхідно для загоєння ран. Або ж для боротьби з інфекціями через підвищення температури тіла. Проте темп сучасного світу часто примушує людину перебувати в хронічному стресі, тим самим провокує так зване хронічне запалення, яке здатне сильно пригнічувати захисну імунну функцію організму. І якщо в першому випадку існує багато способів для боротьби з гострим запаленням, то в другому випадку — допомогти може лише перехід на здоровий спосіб життя та збагачення свого раціону «протизапальними продуктами», мова про які буде йти далі», – наголошують фахівці.

Тож, для зміцнення імунітету потрібні такі продукти:

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Куркума

Куркума — це яскрава жовта спеція із сильним ароматом і гіркуватим смаком, схожа на корінь імбиру. Отримують її з кореневища рослини куркума. Насамперед, її використовують як приправу.

На сьогодні куркума є одним із найбільш вивчених антиоксидантних рослинних засобів у світі. Упродовж тисячоліть куркума використовується в індійській аюрведичній і китайській традиційній медицині. Але на Заході цю рослину ігнорували до 1970-х років. Тоді дослідження підтвердили сильну протизапальну, противірусну, болезаспокійливу, антимікробну і протиракову дію.

Куркумін — активний інгредієнт куркуми — є потужним антиоксидантом, який бореться з пошкоджуючими клітини вільними радикалами в тілі та зміцнює імунну систему саме завдяки високому вмісту антиоксидантів. Куркумін заміщає гідроксильні радикали, які вважаються найбільш небезпечними з усіх антиоксидантів. Це покращує опірність клітин до інфекцій і злоякісних пухлин.

У куркумі міститься величезна кількість вітаміну С, Е і К. Вітамін К має виражену кровозгортувальну дію та є важливим вітаміном для серцево-судинної системи. Також вітамін К стимулює найважливіший антиоксидант у тілі — амінокислоти глутатіону.

Гарбузове насіння

Гарбузові насінини містять багато поживних речовин — від магнію й марганцю, до міді, цинку й білка. Крім того, і широкий спектр корисних рослинних сполук: фітостероли й антиоксиданти, що полюють за вільними радикалами. Також у насінні міститься багато клітковини.

У чверті склянки гарбузового насіння міститься майже половина рекомендованої добової кількості магнію, який бере участь у широкому діапазоні життєво важливих фізіологічних функцій, у тому числі в створенні АТФ (аденозинтрифосфату, молекул енергії вашого тіла), синтезі РНК і ДНК, формуванні кісток і зубів, розслабленні кровоносних судин, а також правильному функціонуванні кишечника.

Гарбузове насіння — джерело цинку, адже в 30 г міститься більше 2 мг цього мінералу. Цинк має важливе значення для організму з багатьох причин: він підтримує здоровий імунітет, зростання й ділення клітин, сон, настрій, відчуття смаку й запаху, здоров’я очей і шкіри, регуляцію інсуліну й чоловічу статеву функцію.

Сирі горіхи та насіння, у тому числі гарбузове насіння, — одні з кращих джерел омега-3 жирних кислот рослинного походження (альфа-ліноленової кислоти або ALA).

Броколі

Броколі — відома своїми хемозахисними властивостями. Це джерело фітонутрієнтів глюкозинолатів, флавоноїдів та інших зміцнюючих здоров’я антиоксидантних і протиракових з’єднань.

Одним із з’єднань у броколі, відомим своєю протираковою дією, є сульфорафан — натуральна органічна сірка.

Дослідження показали, що сульфорафан підтримує нормальну функцію й ділення клітин, що одночасно спричиняє апоптоз (запрограмовану загибель) клітин раку кишечника, передміхурової залози, грудей, раку легенів, викликаного тютюнопалінням, а також зменшуючи число ракових пухлин печінки.

Три порції броколі на тиждень можуть знизити ризик раку простати більш ніж на 60 %.

У низці досліджень підкреслювався також її вплив на ожиріння, діабет 2-го типу й неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖБП).

Дослідники вважають, що броколі може бути дуже корисною для лікування колітів та підвищеної кишкової проникності.

Броколі та інші овочі сімейства хрестоцвітих містять глюкозінолатні з’єднання, які в процесі травлення в шлунку розщеплюються та допомагають поліпшити імунну функцію й баланс мікрофлори кишечника.

З’єднання сульфорафан теж пригнічує запалення, знижуючи рівень руйнуючих активних форм кисню (АФК) на 73 %. Сульфорафан до того ж є імунним стимулятором, тому броколі впливає на імунну функцію декількома шляхами.

Ферментовані продукти

Збереження здорової мікрофлори кишківника є одним із найважливіших завдань на шляху підтримки здорової імунної відповіді організму, оскільки приблизно від 70 % до 80 % клітин, що складають імунну систему, перебувають у нашому кишківнику. Отже, ферментовані продукти для кишківника — це головний каталізатор потужного захисту від більшості хвороб.

Ферментовані продукти також визнають як важливе протиракове доповнення до раціону. Доведено, що корисні бактерії у ферментованих продуктах можуть пригнічувати рак товстої кишки, але також здатні перешкоджати раку молочної залози, печінки, тонкого кишківника та інших органів.

Квашена капуста, солоні огірки, кефір — ці продукти варто включати у свій щоденний раціон.

Часник

Часник є одним із кращих продуктів, які ви можете споживати на регулярній основі, що також допоможе підвищити імунітет. Це засіб проти грибкових інфекцій, бактерій і вірусів. Він містить більше 100 біологічно корисних хімічних речовин, які знижують рівень холестерину і знищують віруси.

Часник можна вживати у вареному або сирому вигляді, проте якщо ваш шлунок може впоратися з термічно необробленим часником, краще вживати саме його.

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