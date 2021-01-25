У львівській лікарні запрацює реєстр дитячого раку, який ввійде до всесвітньої бази

У Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі створять госпітальний реєстр дитячого раку. Система стане частиною всесвітньої бази даних найвищої якості. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Проєкт очолює лікар Роман Кізима. Реалізовують його завдяки міжнародній співпраці лікарні, а також допомозі команди дослідників зі США. Додамо, що раніше ЗУСДМЦ підписав меморандум про співпрацю з американською дитячою лікарнею St. Jude Children’s Research Hospital. Відтак, після успішного бета-тестування в 14 країнах з різних континентів реєстр створять у львівській лікарні.

«Відтепер медичні та наукові дані усіх випадків злоякісних хворіб пацієнтів ЗУСДМЦ стануть частиною всесвітньої бази даних найвищої якості. У будь-який час наші лікарі за потреби зможуть звірити свої плани лікування того чи іншого онкозахворювання у Швейцарії, США, Австралії чи інших країнах. А хворим дітям це дає шанс отримувати найсучасніше лікування, таке, яке отримують пацієнти з таким же діагнозом у розвинених країнах світу», – зазначила Ірина Микичак.

Реклама партнерів

Проєкт включено у стратегічні плани ВООЗ з розвитку дитячої онкології до 2030 року.

Також, за словами Микичак, в подальшому в Україні планують створити мережу висококласних міжрегіональних центрів дитячої онкології.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.