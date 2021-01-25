Помер професор Львівського медуніверситету Володимир Фрайт

У Львові помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Володимир Фрайт. Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру легеневого здоров’я.

«Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам з приводу відходу до Вічності українського лікаря, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського медичного університету Фрайта Володимира Михайловича», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Володимир Фрайт працював у медуніверситеті з 1968 року. Народився 7 березня 1932 року у селі Лішня на Львівщині. Навчався в Львівському медичному університеті, після чого працював лікарем в Самборі та Трускавці.

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У межах наукової роботи запропонував новий спосіб лікування туберкульозу, що підвищує ефективність антибактеріальної терапії, запобігає розвиткові легеневого серця і рецидивів основного захворювання. Є автором близько 170 наукових і навчально-методичних праць, більше десятка книг.

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