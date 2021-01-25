Озеро «Електрон» біля Винник планують забудувати дачами

Львівський концерн «Електрон» планує відновити відпочинковий комплекс для своїх працівників. 29 відпочинкових будинків мають намір збудувати на території довкола озера «Електрон», що у Винниківському лісі, пишуть Наші.Гроші.Львів.

Львівська облдержадміністрація надала ПАТ «Концерн-Електрон» дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо поділу майже 11,9 га із озером на межі із Винниківським лісопарком на менші ділянки для нового будівництва.

Згідно із документом, ділянку ділять «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення». Замість однієї в 11,9 га буде 34 наділи, 33 з яких матимуть площу від 5 до 10 «соток», а ще одна – 8,9 га – це водойма і прибережна територія.

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(Озеро Електрон)

Ділянка є в державній власності і має рекреаційне призначення, а от будівлі відпочинкової бази належать «Концерну-Електрон». Протягом останніх років територія закрита, а база не функціонує.

Відповідне розпорядження про дозвіл на поділ ділянки голова ОДА підписав ще у жовтні, однак лише зараз журналісти з’ясували всі деталі. Як виявилось, раніше, у 2018 році, на цю територію розробили детальний план, згідно з яким землю навколо озера забудують так званими відпочинковими будинками.

(Детальний план території)

Як зазначено в детальному плані території, таких будинків можна розмістити 29 штук орієнтовною площею кожного 120-150 кв. м. Передбачалась також двоповерхова адміністративно-господарська будівля, спортивні та дитячі майданчики. Розробку ДПТ оплатив «Концерн-Електрон».

Як розповів перший заступник голови правління концерну та депутат ЛМР від «Європейської солідарності» Володимир Лесик, «Електрон» збирається відновити цю відпочинкову базу для своїх працівників. Він також запевнив, що мова не йде про будівництво житла і його подальший продаж, в тому числі приватизацію ділянок.

(Фото вигляду бази із детального плану території)

Навіщо для цього розділяти територію, то Володимир Лесик пояснює це так: «Оскільки неможливо отримати нормативно-грошову оцінку на базу, юристи порадили, що можливо вийде отримати на кожну окрему ділянку як дачну. Можливо підемо таким шляхом, але наразі цей процес призупинений».

За його словами, підприємство намагається розпочати будівництво вже понад 10 років. Заважало те, що територія розташована на перетині населених пунктів (Львів, Винники, с. Волиця), які тривалий час не могли узгодити свої межі.

«Ми хотіли створити дачний кооператив. Звернулись з проектом ще в 2000-х роках, але місто сказало, що за це відповідає не місто, а Пустомитівський район каже, що це теж не їхня територія. Зараз знову проходить адміністративна реформа. Тривалий час ми не можемо отримати нормативно-грошову оцінку, бо всі відповідають, що це не їх територія. Ми навіть звертались до суду у 2007 році, який підтвердив, що це Пустомитівський район. Межі узгоджені років п’ять тому, але зараз ми територіально належимо до Львівського району, а районної адміністрації Львівського району немає», – розповів він.

Як пояснив Володимир Лесик, тут вже зробили каналізування, провели лінії електропередач та газ. Також необхідно провести підсилення берегової лінії, яке за попередніми оцінками коштуватиме 14 млн грн.

Завод «Електрон» розпочав свою діяльність у Львові ще в 1918 році як електротехнічна майстерня, і у часи Радянського Союзу виробляв електронне устаткування і телевізори. Нині «Концерн-Електрон» є виробником громадського транспорту, який регулярно замовляє Львів та інші міста.

Згідно з останніми даними, станом на третій квартал 2020 року, найбільшими акціонерами «Концерн-Електрон» є Сергій Медведєв та Юрій Бубес (5 та 5,6% відповідно). А за підсумками 2019 року, іншими акціонерами також були Віктор Рибинок (4,8%), Орест Яремчук (4%), Олександр Стародуб (2,4%), Олег Руденко (2,2%) та інші.

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