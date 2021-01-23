YouTube відновив канал Geek Journal, який заблокували через скарги «1+1»

YouTube відновив популярний український канал про кіно та серіали Geek Journal, який напередодні заблокував через скарги «1+1». Про це у суботу, 23 січня, повідомив автор каналу Олексій Коваленко.

Олексій Коваленко вів перемовини з представниками «1+1», після яких останні раптово відкликали усі чотири страйки, тобто скарги на порушення авторських прав на YouTube. Такий хід подій неабияк здивував блогера, адже «плюси» висунули кілька вимог до каналу Geek Journal, які Коваленко виконувати не планував.

Він уточнив, що представники «1+1» хотіли, аби з YouTube-каналу видалили вісім відео, які містять відеоконтент «плюсів», а також вимагали «публічного визнання своєї помилки».

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На такі умови Олексій Коваленко відразу не погодився і взяв невелику паузу, щоб визначитись із рішенням. Втім обдумавши все, збирався повідомити представників «1+1», що відмовляється і готовий йти у суд.

«На превеликий подив сьогодні зранку (23 січня, – ред) ми бачимо, що страйки починають зникати. Ми не розуміли, що відбувається. Я не дуже радію з цього приводу, бо мені це нагадує затишшя перед бурею», – сказав Олексій Коваленко.

Водночас він подякував усім, хто висловив підтримку Geek Journal у цій ситуації, а також додав, що буде й надалі робити відеоогляди фільмів і серіалів «плюсів».

Своєю чергою в «1+1 media» заявили, що не відкликала скарги на відео в каналі Geek Journal.

«Група 1+1 media повідомляє, що не відкликала скарги на відео на YouTube-каналі Geek Journal, які містили контент, авторські права на який належать холдингу. Наразі ці відео, на які креатор вищезазначеного каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг», – йдеться у заяві холдингу.

Зазначимо, через блокування YouTube-каналу Geek Journal у мережі розгорівся цілий флешмоб під хештегом #saveGeekJournal – врятуймо Geek Journal. Через використання відеофрагментів «1+1» медіахолдинг подав скарги, тому канал, де є понад 124 тисячі підписників, мали видалити.

Олексій Коваленко пояснював, що «плюси» заблокували його канал за критику продукції «1+1», а відео з шоу, серіалів і фільмів телеканалу він використовував на правах fair use, що дозволяють використовувати контент, який захищений авторським правом.

Натомість на «плюсах» говорили, що йдеться лише про захист авторських прав, а «блогери і оглядачі в інтернеті можуть використовувати контент «1+1 media», як і інших медіагруп, тільки за попередньою домовленістю з правовласниками».

Додамо, що україномовний Youtube-канал Geek Journal існує з 2012 року. Він спеціалізується на оглядах українського і світового кіно, серіалів, телешоу, реклами.

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