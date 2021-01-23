ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія кличе на музичне святкування уродин Моцарта

Наталя Дуляба

|

27 січня виповнюється 265 років із дня народження Вольфганга Амадея Моцарта. Львів’ян запрошують відсвяткувати уродини всесвітньо відомого музичного генія на фестивалі Mozart BirthDay, який відбудеться у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика.

 

27 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Concertante & Requiem & Holocaust

Перша подія фестивалю Mozart BirthDay об’єднає творчість Моцарта і Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятну дату, яка відзначається у цей день. У програмі концерту прозвучать Sinfonia Concertante для скрипки, альта і оркестру та Реквієм композитора.

Реклама партнерів

Квитки – за цим посиланням.

28 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Три Моцарти

Другою подією фестивалю стане авторський проєкт «Три Моцарти» Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Святковий концерт за участі колективу та солістів цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька Леопольда, який був чудовим музикантом, композитором, сина Вольфґанґа Амадея – одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука Франца Ксавера або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті.

Квитки – за цим посиланням.

29 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Brilliant MozartGala

Святкування продовжать музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухара. У програмі концерту – симфонічні композиції Моцарта та твори для флейти і арфи.

Квитки – за цим посиланням.

30 січня, 18:00 – Mozart BirthDay. Mozart’s power

Долучиться до відзначення 265-ї річниці із дня народження Моцарта й Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів». Ідея концерту Mozart`s power проходить лейтмотивом  не лише через репертуар, а також є і у складі виконавців вечора. Солістами концерту є найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайличенко.

Квитки – за цим посиланням.

31 січня, 11:30 – Музичний Експрес «MozartKids»

На наймолодших слухачів очікує надшвидкісний музичний експрес, який промчить найцікавішими музичними зупинками творчості геніального Моцарта.

Діти будуть безпосередньо брати участь у цій захоплюючій музичній подорожі. На них очікують цікаві ігри, інтерактиви та чудовий настрій.

Квитки – за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...