Львівська філармонія кличе на музичне святкування уродин Моцарта

27 січня виповнюється 265 років із дня народження Вольфганга Амадея Моцарта. Львів’ян запрошують відсвяткувати уродини всесвітньо відомого музичного генія на фестивалі Mozart BirthDay, який відбудеться у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика.

27 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Concertante & Requiem & Holocaust

Перша подія фестивалю Mozart BirthDay об’єднає творчість Моцарта і Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятну дату, яка відзначається у цей день. У програмі концерту прозвучать Sinfonia Concertante для скрипки, альта і оркестру та Реквієм композитора.

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Квитки – за цим посиланням.

28 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Три Моцарти

Другою подією фестивалю стане авторський проєкт «Три Моцарти» Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Святковий концерт за участі колективу та солістів цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька Леопольда, який був чудовим музикантом, композитором, сина Вольфґанґа Амадея – одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука Франца Ксавера або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті.

Квитки – за цим посиланням.

29 січня, 19:00 – Mozart BirthDay. Brilliant MozartGala

Святкування продовжать музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухара. У програмі концерту – симфонічні композиції Моцарта та твори для флейти і арфи.

Квитки – за цим посиланням.

30 січня, 18:00 – Mozart BirthDay. Mozart’s power

Долучиться до відзначення 265-ї річниці із дня народження Моцарта й Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів». Ідея концерту Mozart`s power проходить лейтмотивом не лише через репертуар, а також є і у складі виконавців вечора. Солістами концерту є найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайличенко.

Квитки – за цим посиланням.

31 січня, 11:30 – Музичний Експрес «MozartKids»

На наймолодших слухачів очікує надшвидкісний музичний експрес, який промчить найцікавішими музичними зупинками творчості геніального Моцарта.

Діти будуть безпосередньо брати участь у цій захоплюючій музичній подорожі. На них очікують цікаві ігри, інтерактиви та чудовий настрій.

Квитки – за цим посиланням.

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