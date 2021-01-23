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До Дня Соборності четверо мешканців Львівщини отримали держвідзнаки

Наталя Дуляба

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З нагоди Дня Соборності України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чотирьох мешканці Львівської області. Про це йдеться в указі президента №24 від 22 січня.

 

До Дня Соборності України Володимир Зеленський присвоїв державні відзнаки низці науковців, медиків, спортсменів, артистів, педагогів, економістів, донорів та інших.

Такі високі нагороди всі вони отримали за «значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю».

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Серед українців, які отримали держвідзнаки, є й представники Львівщини. Зокрема:

орден «За заслуги» ІІІ ступеня здобув вчений-медик зі Львова, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка Ярослав Ганіткевич;

орден княгині Ольги ІІІ ступеня – голова Буської районної асоціації інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» Софія Климус;

звання «Заслужений економіст України» – головна бухгалтерка ДП «Санаторій “Кришталевий палац”» Оксана Бац (Трускавець);

звання «Заслужений лікар України» – заступниця гендиректора Львівської обласної клінічної лікарні Лілія Юхимів.

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