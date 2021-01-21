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Уряд обіцяє не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду

Юлія Осим

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Тарифи на тепло та гарячу воду для українців залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Питання про непідвищення тарифів для населення міністри обговорили разом з головами міст та представниками компаній-регуляторів.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян», – зазначив Шмигаль.

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Окрім того, що ціни на теплопостачання та гарячу воду не підніматимуть, в уряді також планують реструктуризувати заборгованість перед НАК «Нафтогаз». Зазначимо, що борг утворився через так звану «різницю в тарифах», тобто різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою.

Також Теплокомуненерго зможуть укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

Як зазначають в Асоціації міст України, такі кроки не допустять виникнення кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.

До 25 січня Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство енергетики, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз» разом з Асоціацією міст України та зацікавленими органами державної влади повинні подати напрацьований проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

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