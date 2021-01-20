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Зарплати вчителів у січні зростуть на 20%, – рішення уряду

Вероніка Рой

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Вже у січні зарплати вчителів зростуть на 20%. Відповідне рішення 20 січня ухвалив Кабінет міністр України, інформує у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

«Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця. Щойно Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ», – повідомив Шмигаль.

Він уточнив, що уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн.

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«Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансам», – додав глава уряду.

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