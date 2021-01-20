Українці стали менше хвилюватися, що захворіють на коронавірус, – опитування

Українці стали менше хвилюватися, що вони чи їхні близькі підхоплять COVID-19. Також менше слідкують за новинами про коронавірус. Про це йдеться у опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

Як повідомляється, у порівнянні з попередніми хвилями опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто, чи їх близькі захворіють на коронавірус. Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто хвилюються близько 40%, тоді як у листопаді 2020 таких було 57%. Щодо можливого захворювання близьких та рідних хвилюються 78%, у листопаді – 87%. Більше висловлюють занепокоєння стосовно можливого захворювання старші опитані та жінки.

Також українці стали менше цікавитися новинами про коронавірус. Згідно із результами опитування, 51% респондентів часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними інколи, 12% – рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин виявляють люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

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Опитування було проведене 14-16 січня 2021 року. Було опитано 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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