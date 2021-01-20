У Трускавці за понад 19 млн відреставрують музей Михайла Біласа

У Трускавці відреставрують художній музей Михайла Біласа, який розташований у старовинній віллі під назвою «Гопляна». Загальна вартість робіт становить понад 19 млн грн. Про це інформує управління туризму та курортів Львівської ОДА.

Трускавецький проєкт «Реставрація пам’ятки архітектури Художнього музею Михайла Біласа» або «вілла Гопляна» переміг у конкурсі секторальної підтримки за програмою «Розвиток туризму».

Загальна вартість проєкту становить 19 млн 328 тис грн. З них 16 мільйонів підуть з державного бюджету – це грантові кошти з ЄС, які надходять через держбюджет. Ще 1 млн 800 тис грн – обласні кошти, решта 1 млн 528 тис грн – кошти міста.

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Реалізація проєкту розрахована на 2021-2022 рр.

Художній музей Михайла Біласа розмістився в одній з найгарніших будівель Трускавця – старовинній віллі під назвою «Гопляна». Це пам’ятка дерев’яної архітектури початку XX ст. і єдина зі збережених будівель зрубної конструкції. Вілла «Гопляна» зведена без жодного цвяха за проєктом українського архітектора Яна Семковіча в традиційних формах модерну з елементами карпатського різьбленого стилю. Вона розміщена в центральній частині курорту і є окрасою міста.

В музеї експонуються текстильні роботи Михайла Біласа: гобелени, килими, верети, ліжники, вишивані сервети, доріжки, подушки, багатопланові сюжетні панно та аплікації, декоративні квіти.

Крім постійно діючої виставки музей експонує роботи знаних і молодих художників, графіків, скульпторів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва тощо

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Фото: Вікіпедія/Neovitaha777