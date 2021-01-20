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У російській «Лізі сміху» братимуть участь команди із ОРДО та Криму

Вероніка Рой

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Участь у російській версії «Ліги сміху», проєкту студії «Квартал 95», братимуть команди із окремих районів Донецької області, окупованого Росією Криму та материкової частини України. Відповідна інформація зазначені на сайті Міжнародного союзу КВН у Порядку виступу команд на кастингу «Ліги сміху». Про це пише УП з посиланням на Новости Донбасса.

 

Так, йдеться про команди «Дуэт имени нет» та «Все Пуteam» із Донецька. На сайті вказується, що ці команди із так званої «ДНР». Окрім того, із Керчі та Сімферополя до Москви поїдуть B. A. N. G та Ельвад Вагнер.

Незважаючи на сьомий рік війни на Донбасі, зупинку авіа та залізничного сполучення із країною-агресором, у фестивалі братимуть участь команди із материкової України, зокрема МУА, Збірна медиків та Збірна Одеси з однойменного міста, «Падік 19» із Запоріжжя і «Подруга твого хлопця» із Харкова. Зазначається, що список команд-учасниць фестивалю буде поповнюватись.

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Зазначимо, нещодавно стало відомо, що російський канал «СТС» буде випускати проєкт студії «Квартал 95» – «Ліга сміху».

У «Студії «Квартал 95» не підтвердили і не спростували продаж російському каналу «СТС» франшизи на зйомки «Ліги сміху», зазначивши, що дистриб’юцією їхніх продуктів займається шведська компанія «Eccho Rights».

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