У МОН розповіли, як навчатимуться студенти після локдауну

Після локдауну студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному або очному форматах. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив на тому, що заклади освіти самостійно схвалюватимуть рішення щодо термінів та форм навчання після завершення заходів посиленого карантину.

«Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання», – зазначив Сергій Шкарлет.

Реклама партнерів

За його словами, низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з дотриманням карантинних заходів.

Раніше Міністр освіти і науки України назвав необхідним та важливим повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання. Також МОН вивчає можливість повернення учнів молодших класів до очного навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.