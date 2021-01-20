ОСТАННІ НОВИНИ

У МОН розповіли, як навчатимуться студенти після локдауну

Вероніка Рой

|

Після локдауну студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному або очному форматах. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

 

Міністр наголосив на тому, що заклади освіти самостійно схвалюватимуть рішення щодо термінів та форм навчання після завершення заходів посиленого карантину.

«Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання», – зазначив Сергій Шкарлет.

Реклама партнерів

За його словами, низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з дотриманням карантинних заходів.

Раніше Міністр освіти і науки України назвав необхідним та важливим повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання. Також МОН вивчає можливість повернення учнів молодших класів до очного навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...