У ЛОДА кажуть, що усі школи області забезпечені інтернетом

Станом на січень 2021 року на Львівщині 100% шкіл забезпечені інтернетом. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За даними ЛОДА, станом на кінець грудня 75% закладів освіти мали швидкість доступу до інтернету від 30 до 100 Мбіт/с, 16% – більше 100 Мбіт/с, і лише 9% закладів користуються інтернетом зі швидкістю доступу менше 30 Мбіт/с. Відтак усі 1157 шкіл області маю доступ до всесвітньої павутини.

Упродовж року послуги з доступу до мережі інтернет придбали 208 шкіл.

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«У сучасному світі інтернет — це потужне джерело інформації та альтернатива довідникам, словникам, картам і навіть книгам та підручникам. Міністерство освіти і науки йде шляхом підключення кожної школи до інтернету. Знаходити, аналізувати й ефективно використовувати отриману інформацію – одне із завдань сучасних педагогів. Тим паче в умовах дистанційного навчання мусимо розуміти, що комп’ютеризація закладів стало необхідністю, а не примхою», – акцентував директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

Окрім того, для більше п’яти сотень шкіл придбали понад 1800 одиниць комп’ютерної техніки, серед яких комп’ютери, ноутбуки та планшети. На це скерували кошти освітньої субвенції при співфінансуванні із місцевими бюджетами.

Наступного року також триватиме робота щодо оновлення комп’ютерного забезпечення у школах області.

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