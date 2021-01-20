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Рятувальники допомогли двом лижникам на горі Тростян

Вероніка Рой

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У вівторок, 19 січня, на горі Тростян, що на Львівщині, під час катання на лижах травми отримали двоє людей. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС Львівщини.

 

Так, під час катання 32-річний житель Червонограду отримав травму лівого коліна. А в 29-річного з Києва на лижній трасі погіршилось самопочуття.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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