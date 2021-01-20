Поліція розшукує зниклого мешканця Червонограда

Поліцейські оголосили у розшук 33-річного мешканця міста Червоноград, який два дні тому вийшов з дому та не повернувся. Про це інформує Червоноградський відділ поліції.

33-річний Андрій Журавель, мешканець м. Червоноград, 18 січня вийшов з дому та з того часу відомостей про його місце перебування немає, зв’язок із ним відсутній.

Основні прикмети: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, очі голубі.

Реклама партнерів

Був одягнутий у чорну куртку, чорну шапку, темні штани, темно-синього кольору мокасини.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування чоловіка, прохання зателефонувати на оперативну лінію 102 або у Червоноградський районний відділ поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція