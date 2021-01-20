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На Львівщині за добу сталося 18 пожеж

Вероніка Рой

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Протягом минулої доби, 19 січня, у Львівській області трапилося 18 пожеж. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Протягом доби, що минула, на території Львівської області виникло 18 пожеж, з яких:

  • 8 – у житлових будинках,
  • 5 – у господарських будівлях,
  • 1 – у квартирі багатоповерхівки,
  • 1 – в закинутій будівлі,
  • 1 – в сауні,
  • 1 – в цегляному гаражі
  • 1 – в капличці.

Загалом від початку року надзвичайники Львівщини вже ліквідували 123 пожежі, на яких виявлено 5 загиблих осіб та 9 травмовано.

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Рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та будівель різного призначення, дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.

«Нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожеж виникають значно частіше. Аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Найчастішими випадками пожеж є необережне поводження з вогнем, палінням у ліжку в нетверезому стані, перевантаження електромережі», – кажуть у ДСНС.

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