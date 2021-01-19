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На яких перехрестях Львова найбільш забруднене повітря

Вероніка Рой

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З 30-ти перехресть Львова на 23-ох виявлені перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій. Про це інформує управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР.

 

Оцінка забруднення атмосферного повітря у четвертому кварталі 2020 року показала, що відносно чистими є сім перехресть:

  • пр. Свободи – пл. Міцкевича;
  • вул. Підвальна – вул. Руська;
  • вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка;
  • вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка;
  • вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська;
  • вул. Городоцька – вул. Ряшівська;
  • вул. Шевченка – вул. Левандівська.

Незначні перевищення спостерігались на восьми перехрестях, а саме:

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  • пр. Чорновола – вул. Городоцька;
  • пр. Свободи – вул. Дорошенка;
  • пл. Осмомисла – вул. Гавришкевича – вул. Краківська;
  • вул. Городоцька – вул. Шевченка;
  • вул. І. Мазепи – вул. І. Миколайчука;
  • вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;
  • вул. Зелена – вул. Вашингтона;
  • вул. Виговського – вул. Кульпарківська.

В порівнянні з четвертим кварталом 2019 року кількість перехресть з перевищеннями помітно знизилась з 27-ми до 23-ох.

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