На яких перехрестях Львова найбільш забруднене повітря

З 30-ти перехресть Львова на 23-ох виявлені перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій. Про це інформує управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР.

Оцінка забруднення атмосферного повітря у четвертому кварталі 2020 року показала, що відносно чистими є сім перехресть:

пр. Свободи – пл. Міцкевича;

вул. Підвальна – вул. Руська;

вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка;

вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка;

вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська;

вул. Городоцька – вул. Ряшівська;

вул. Шевченка – вул. Левандівська.

Незначні перевищення спостерігались на восьми перехрестях, а саме:

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пр. Чорновола – вул. Городоцька;

пр. Свободи – вул. Дорошенка;

пл. Осмомисла – вул. Гавришкевича – вул. Краківська;

вул. Городоцька – вул. Шевченка;

вул. І. Мазепи – вул. І. Миколайчука;

вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;

вул. Зелена – вул. Вашингтона;

вул. Виговського – вул. Кульпарківська.

В порівнянні з четвертим кварталом 2019 року кількість перехресть з перевищеннями помітно знизилась з 27-ми до 23-ох.

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