На яких перехрестях Львова найбільш забруднене повітря

З 30-ти перехресть Львова на 23-ох виявлені перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій. Про це інформує управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР.
Оцінка забруднення атмосферного повітря у четвертому кварталі 2020 року показала, що відносно чистими є сім перехресть:
- пр. Свободи – пл. Міцкевича;
- вул. Підвальна – вул. Руська;
- вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка;
- вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка;
- вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська;
- вул. Городоцька – вул. Ряшівська;
- вул. Шевченка – вул. Левандівська.
Незначні перевищення спостерігались на восьми перехрестях, а саме:
- пр. Чорновола – вул. Городоцька;
- пр. Свободи – вул. Дорошенка;
- пл. Осмомисла – вул. Гавришкевича – вул. Краківська;
- вул. Городоцька – вул. Шевченка;
- вул. І. Мазепи – вул. І. Миколайчука;
- вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;
- вул. Зелена – вул. Вашингтона;
- вул. Виговського – вул. Кульпарківська.
В порівнянні з четвертим кварталом 2019 року кількість перехресть з перевищеннями помітно знизилась з 27-ми до 23-ох.
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Вероніка Рой