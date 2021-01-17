Для приборкання ожеледиці на вулиці Львова висипали ще 308 м куб піску

Станом на ранок 17 січня по Львову працювало 62 одиниці снігоприбиральної техніки, ще 5 машин було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 308 м куб піскосуміші та 55 тонн реагентів і солі.

До прибирання було залучено: 31 піскорозкидувач, 5 навантажувачів, 26 тракторів.

«Оскільки сніг продовжує падати, всі комунальні служби працюють. Вдень також до прибирання задіяна техніка, працюють двірники. Також комунальні служби допомагають прибирати території населених пунктів, які увійшли у Львівську МТГ», — повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Вчора протягом дня до прибирання міста було залучено 54 одиниці снігоочисної техніки, ще 35 машин було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 80 м куб піскосуміші та 21 тонну реагентів і солі.

Нагадаємо, загалом по місту до роботи в зимовий період буде залучено 138 одиниць техніки. Львів на зиму заготував 24 тис тонн піскосоляної суміші, та орієнтовно 5,5 тис. тонн чистої технічної солі, і 86 тонн хімічного реагенту.

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