У Моршині на згарищі виявили тіло людини

Під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі Моршина виявили тіло людини. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Пожежа виникла вночі, 16 січня, близько 03:15 в старому двоповерховому будинку на вул. Залізничній, 2.

Будинок, в якому виникла пожежа, запланований під знесення, а всі мешканці були відселені.

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Під час гасіння пожежі виявлено обгоріле тіло невідомої людини.

Обставини події та особа встановлюються.

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