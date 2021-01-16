Голові виборчої комісії Самбора світить шість років тюрми

Голові однієї з виборчих комісій у Самбірському районі Львівщини повідомили про підозру в порушенні виборчого законодавства. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, голова комісії підписав дванадцять примірників протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців за кандидата на посаду міського голови Самбора до остаточного заповнення протоколів. Те ж саме зробили й інші члени виборчої комісії.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру підписанні головою виборчої комісії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про результати виборів до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії, вчинене групою осіб.

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За скоєне 37-річному мешканцю Самбора загрожує покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Досудове розслідування триває.

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