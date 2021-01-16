ОСТАННІ НОВИНИ

Голові виборчої комісії Самбора світить шість років тюрми

Андрій Котенський

|

Голові однієї з виборчих комісій у Самбірському районі Львівщини повідомили про підозру в порушенні виборчого законодавства. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, голова комісії підписав дванадцять примірників протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців за кандидата на посаду міського голови Самбора до остаточного заповнення протоколів. Те ж саме зробили й інші члени виборчої комісії.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру підписанні головою виборчої комісії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про результати виборів до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії, вчинене групою осіб.

Реклама партнерів

 

За скоєне 37-річному мешканцю Самбора загрожує покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...