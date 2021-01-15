У Німеччині хочуть створити «тюрму» для порушників карантину

У німецькій федеральній землі Саксонія планують створити національну установу «примусового розміщення» для злісних порушників карантину і коронавірусних правил. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Bild.

Наразі ухвалюється рішення про розташування нової установи. Зокрема, влада розглядає будівлю центру прийому біженців у Штауффенбергаллі, побудовану у 2017 році.

Якщо рішення буде ухвалене на її користь, потрібне буде суттєве переобладнання.

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Умови та вартість розміщення поки не уточнюються.

Територія нової установи буде обгороджена парканом, а спостереження в будівлі в разі реалізації ініціативи буде здійснювати поліція.

Навесні 2020 року міністр охорони здоров’я Петра Кьоппінг хотіла саджати порушників карантину в психіатричних лікарнях. Ці плани були відкинуті.

Міністерство соціальної політики підтвердило плани реконструкції. Затримання загрожуватиме злісним порушникам карантину.

«Процедура відбувається поетапно: попередження, штраф, судовий наказ», – зазначили в міністерстві.

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