«Кiнець старим маршруткам»: в уряді хочуть реформувати транспорт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4583, метою якого є викорінювання старих маршруток у громадському транспорті. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого закінчити зі старими маршрутками у міському транспорті. Прийняття цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси», – повідомив Владислав Криклій.

За його словами, законопроєкт пропонує «замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro». Також міста самі зможуть визначати ціну та платити за кілометри, які обслужено.

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«Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, так як перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово – кілометри, а не «зібрані гроші з пасажирів», – пояснив Криклій.

Він також зазначив, що законопроєкт також дасть можливість вимагати від перевізників не тільки обслуговування пасажирів на комфортних автобусах, але й встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати.

Крім цього законопроєкті ідеться про рівний доступ до автомобільного транспорту для всіх. Зокрема, транспорт має бути пристосованими для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп, мати зовнішнє звукове інформування про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукове та візуальне інформування всередині салону.

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