Показали 9 унікальних дерев’яних храмів Львівщини

Проморолик про автентичні дерев ‘яні святині з різних куточків Львівської області презентували у Департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА. Найстаріших церков в області налічується дев’ять. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
Відео має на меті привернути увагу до унікальної сакральної дерев’яної архітектури регіону, а також наголосити на потребі збереження унікальності таких церков. У ролику, автором та оператором якого є Ігор Мартинів, показано церковні пам’ятки з різних сіл та містечок Львівщини. Це:
- церква святої Параскеви, 1708 рік, Буськ
- церква святого Микити,1666 рік, Дернів
- церква святого Івана Богослова, 1782 рік, Фусів
- церква Святого Духа, 1502 рік, Потелич
- церква Собору Богородиці, 1724 рік, Лоні
- церква Архістратига Михаїла, 1754 рік, Комарно
- церква Святого Юра, 1656 рік, Дрогобич
- церква Успіння Богородиці, 1603 рік, Кліцько
- церква Собору Пресвятої Богородиці, 1838 рік, Матків.
«Дерев’яні церкви Львівщини, чотири з яких – у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заслуговують на те, щоб про них знали! А ще більше вони потребують якісного збереження, охорони і відновлення. Усе це починається з розуміння. Тому одним із важливих наших завдань, до якого запрошуємо всіх охочих, – це промоція та постійна освіта громад, духовенства, всіх жителів Львівщини. Бо, на жаль, дуже часто маємо ситуацію, коли з добрими намірами, парафія сама нищить пам’ятку, замінює старі двері або вікна. Від цього застерігає закон, проте і закон не до кожного дійде, і превентивно діяти – таки краще. Бо відновити втрачене, як ми це бачимо в Славську, потім неможливо», – відзначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Додамо, що відео створене у межах промоційної частини минулорічної річної програми охорони культурної спадщини на Львівщині.
До слова, в Україні налічується понад 2 500 дерев’яних церков, а це найбільше у світі.
У 2013 році 16 дерев’яних храмів карпатського регіону занесли д списку світової спадщини ЮНЕСКО. З них 8 розташовані в Україні, а 8 – у Польщі. Зокрема, 4 церкви з цього списку знаходяться у Львівській області.
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Юлія Осим