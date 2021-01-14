Показали 9 унікальних дерев’яних храмів Львівщини

Проморолик про автентичні дерев ‘яні святині з різних куточків Львівської області презентували у Департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА. Найстаріших церков в області налічується дев’ять. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Відео має на меті привернути увагу до унікальної сакральної дерев’яної архітектури регіону, а також наголосити на потребі збереження унікальності таких церков. У ролику, автором та оператором якого є Ігор Мартинів, показано церковні пам’ятки з різних сіл та містечок Львівщини. Це:

церква святої Параскеви, 1708 рік, Буськ

церква святого Микити,1666 рік, Дернів

церква святого Івана Богослова, 1782 рік, Фусів

церква Святого Духа, 1502 рік, Потелич

церква Собору Богородиці, 1724 рік, Лоні

церква Архістратига Михаїла, 1754 рік, Комарно

церква Святого Юра, 1656 рік, Дрогобич

церква Успіння Богородиці, 1603 рік, Кліцько

церква Собору Пресвятої Богородиці, 1838 рік, Матків.

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«Дерев’яні церкви Львівщини, чотири з яких – у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заслуговують на те, щоб про них знали! А ще більше вони потребують якісного збереження, охорони і відновлення. Усе це починається з розуміння. Тому одним із важливих наших завдань, до якого запрошуємо всіх охочих, – це промоція та постійна освіта громад, духовенства, всіх жителів Львівщини. Бо, на жаль, дуже часто маємо ситуацію, коли з добрими намірами, парафія сама нищить пам’ятку, замінює старі двері або вікна. Від цього застерігає закон, проте і закон не до кожного дійде, і превентивно діяти – таки краще. Бо відновити втрачене, як ми це бачимо в Славську, потім неможливо», – відзначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Додамо, що відео створене у межах промоційної частини минулорічної річної програми охорони культурної спадщини на Львівщині.

До слова, в Україні налічується понад 2 500 дерев’яних церков, а це найбільше у світі.

У 2013 році 16 дерев’яних храмів карпатського регіону занесли д списку світової спадщини ЮНЕСКО. З них 8 розташовані в Україні, а 8 – у Польщі. Зокрема, 4 церкви з цього списку знаходяться у Львівській області.

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