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Другий рік пандемії може бути навіть складнішим, – ВООЗ

Вероніка Рой

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У Всесвітній організації охорони здоров’я застерігають, що другий рік пандемії коронавірусу може бути «навіть складнішим» за перший через динаміку передачі та появу нових штамів вірусу. Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.

 

«Розпочинається другий рік цього (пандемії, – ред.), і він може бути навіть складнішим, враховуючи динаміку передачі та деякі інші проблеми», – сказав глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян.

Так, він попереджає, що під час різдвяно-новорічних свят було оманливе зменшення кількості хворих. Тепер же очікується зростання нових випадків інфікувань.

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За словами Раяна, багато людей, особливо у Європі та Північній Америці, багато часу проводили в приміщеннях, відбувалося посилене збільшення контактів, що призведе до більшої кількості нових випадків у багатьох країнах.

Провідна технічна експертка ВООЗ Марія Ван Керхове теж застерігає, що після свят «у багатьох країнах ситуація погіршиться перед тим, як покращитися». Вона закликає дотримуватися соціальної дистанції та обмежень.

За останній тиждень по всьому світу, крім Південно-Східної Азії, фіксували зростання кількості хворих. На Європу припадає третина нових випадків. Загалом же за тиждень у світі виявили 5 мільйонів випадків коронавірусу та 85 тисяч смертей.

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