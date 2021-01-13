Низка вулиць Львова та Винників залишилась без світла. Перелік

У середу, 13 січня, через проведення ремонтних робіт низка вулиць у Львові та Винниках буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія Львівобленерго.

Так, 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

Федорова — 2;

Вірменська — 30;31;33;

Зоряна — всі; Підміська — всі;

Бабія — всі;

Мельника — 1-14;

Антоновича – 49-60, 62, 64;

Художня — всі;

Коновальця – 34-60а, 35-67;

Грюнвальдська — 1-4;

Героїв УПА – 73, 76;

Винниківська — всі;

Букова — всі;

Ялівець — всі;

Січнева — 1-12;

Зборівська — всі;

Січнева — всі;

Милорадич — всі;

Дріжджова — всі;

Помарянська — 1-10;

Базальтова — всі;

Гранітна — всі;

Личаківська — 164-281;

Бахматюка — всі;

Полуднева — всі;

Генерала Грицая — всі;

Родини Крушельницьких — всі;

Холодного — всі;

Олени Теліги- 1-17.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиці:

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Франка — 51-77;

Коперніка — 1-15;

Незалежності — 1-34;

Загороддя — 1-18а.

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