Низка вулиць Львова та Винників залишилась без світла. Перелік

У середу, 13 січня, через проведення ремонтних робіт низка вулиць у Львові та Винниках буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія Львівобленерго.
Так, 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:
- Федорова — 2;
- Вірменська — 30;31;33;
- Зоряна — всі; Підміська — всі;
- Бабія — всі;
- Мельника — 1-14;
- Антоновича – 49-60, 62, 64;
- Художня — всі;
- Коновальця – 34-60а, 35-67;
- Грюнвальдська — 1-4;
- Героїв УПА – 73, 76;
- Винниківська — всі;
- Букова — всі;
- Ялівець — всі;
- Січнева — 1-12;
- Зборівська — всі;
- Січнева — всі;
- Милорадич — всі;
- Дріжджова — всі;
- Помарянська — 1-10;
- Базальтова — всі;
- Гранітна — всі;
- Личаківська — 164-281;
- Бахматюка — всі;
- Полуднева — всі;
- Генерала Грицая — всі;
- Родини Крушельницьких — всі;
- Холодного — всі;
- Олени Теліги- 1-17.
Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиці:
- Франка — 51-77;
- Коперніка — 1-15;
- Незалежності — 1-34;
- Загороддя — 1-18а.
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Вероніка Рой