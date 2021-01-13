ОСТАННІ НОВИНИ

Низка вулиць Львова та Винників залишилась без світла. Перелік

Вероніка Рой

|

У середу, 13 січня, через проведення ремонтних робіт низка вулиць у Львові та Винниках буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія Львівобленерго.

 

Так, 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

  • Федорова — 2;
  • Вірменська — 30;31;33;
  • Зоряна — всі; Підміська — всі;
  • Бабія — всі;
  • Мельника — 1-14;
  • Антоновича – 49-60, 62, 64;
  • Художня — всі;
  • Коновальця – 34-60а, 35-67;
  • Грюнвальдська — 1-4;
  • Героїв УПА – 73, 76;
  • Винниківська — всі;
  • Букова — всі;
  • Ялівець — всі;
  • Січнева — 1-12;
  • Зборівська — всі;
  • Січнева — всі;
  • Милорадич — всі;
  • Дріжджова — всі;
  • Помарянська — 1-10;
  • Базальтова — всі;
  • Гранітна — всі;
  • Личаківська — 164-281;
  • Бахматюка — всі;
  • Полуднева — всі;
  • Генерала Грицая — всі;
  • Родини Крушельницьких — всі;
  • Холодного — всі;
  • Олени Теліги- 1-17.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиці:

Реклама партнерів
  • Франка — 51-77;
  • Коперніка — 1-15;
  • Незалежності — 1-34;
  • Загороддя — 1-18а.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...