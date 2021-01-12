ЗМІ з’ясували, скільки нардепів відстоюють інтереси Ахметова та Коломойського

У Верховній Раді 70 депутатів працюють в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського, а 100 – Ріната Ахметова. Про це йдеться у журналістському розслідуванні від Bihus.Info.

Приблизно 170 народних депутатів працюють на олігархів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського. Їхня робота полягає не лише в «правильному» голосуванні, але й в інформаційних атаках та блокуванні невигідних для олігархів законопроєктів.

«Інтереси Ахметова в Раді представляють близько 50 «стабільних» голосів. Ще стільки ж «добирається» під час важливих для олігарха голосувань. Ініціативи в інтересах Коломойського в парламенті підтримують близько 70 депутатів», – зазначають журналісти-розслідувачі.

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Загалом діяльність лояльного до Ахметова чи Коломойського депутата полягає у наступному:

написання вигідних олігарху законопроєктів;

голосування за вигідні законопроєкти;

провалювання невигідних голосувань;

подача правок у закони;

внесення подань до Конституційного суду, позови в суди;

заяви у правоохоронні органи;

участь у парламентських слідчих комісіях;

інформаційні атаки та кампанії.

Журналісти проаналізували низку дій депутатів, які, на їхню думку, свідчать про лояльність народних обранців до того чи іншого олігарха.

За спостереженнями журналістів, найактивніше інтереси Ахметова відстоюють народна депутатка від «Слуги Народу» Людмила Буймістер, а також депутати від «Батьківщини» Олексій Кучеренко, Валентин Наливайченко і Михайло Волинець. Зокрема, Буймістер лобіювала інтереси олігарха у сфері енергетики на його ж каналі.

Водночас інтереси Ігоря Коломойського найбільш активно відстоює народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Дубінський. Зокрема, він активно вимагав відставки Гончарука з посади прем’єра, подав понад тисячу поправок до «антиколомойського» закону, а також намагався домогтися звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, яке розслідує кримінальне провадження про виведення коштів з «Приватбанку» колишніми власниками.

Крім того, в лояльності до Коломойського помітили й депутатів від «Слуги Народу» Ольгу Василевську-Смаглюк, Дмитра Чорного, Олега Дунду, Сергія Демченка та вже колишнього члена цієї фракції Антона Полякова.

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