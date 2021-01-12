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Львівський перинатальний центр закрили на ремонт та дезінфекцію

Вероніка Рой

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З понеділка, 11 січня, Львівський перинатальний центр закрили через проведення ремонтних робіт та дезінфекції. Про це йдеться на Facebook-сторінці центру.

 

«З 11 січня Львівський перинатальний центр не приймає вагітних та роділь у зв‘язку з проведенням планових ремонтних робіт системи електропостачання та планової дезінфекції. Наші фахівці працюють у режимі чергувань до виписки останнього пацієнта», – йдеться у повідомленні.

Звичний режим роботи перинатальний центр відновить з 9.00 год. 25 січня.

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Відділення репродуктивного здоров‘я та планування сім‘ї за адресою м. Львів, вул. В. Короленка,9 працює у звичному режимі.

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