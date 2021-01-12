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Колективний імунітет до COVID не з'явиться в 2021 році, незважаючи на вакцинацію – ВООЗ

Вероніка Рой

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Людство не встигне виробити колективний імунітет в поточному році навіть при тому, що в багатьох країнах вже почався процес вакцинації. Про це заявила на брифінгу головна наукова працівниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан, передає Ліга.нет.

 

«Навіть коли вакцини почнуть захищати найвразливіші групи населення, ми не зможемо досягти певного рівня колективного або популяційного імунітету в 2021 році», – зазначила Свамінатан.

Вона підкреслила, що навіть якщо колективний імунітет з’явиться в якихось окремих країнах, це не захистить людей у ​​всьому світі, тому «соціальні заходи» як і раніше грають важливу роль в боротьбі з пандемією COVID-19.

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При цьому, в розробці вакцин був досягнутий «неймовірний прогрес»: ще рік тому ніхто не міг навіть припускати, що у нас буде не одна, а відразу декілька вакцин від коронавірусу – з часом їх отримають всі країни, заявила представниця ВООЗ.

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