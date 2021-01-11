Два підприємства з російським корінням отримали понад 7 га лісу на Львівщині

Ще 28 грудня минулого року Кабмін передав у користування компаніям, що займаються виробництвом мінеральних вод, земельні ділянки на Львівщині зі зміною їхнього цільового призначення. Загалом це шість лісових ділянок, сумарна площа яких складає 7,0941 га. Відповідні розпорядження опубліковані на урядовому порталі.

Згідно з документом, дві ділянки площею 0,2826 га та 0,2826 га вилучено з постійного користування державного підприємства «Дрогобицьке лісове підприємство» та передано підприємству з іноземними інвестиціями ТзОВ «Аква-Еко» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з надрами, тобто для встановлення свердловин та видобування мінеральних столових вод.

Ще чотири ділянки, площі яких становлять 2,2059 га, 3,6072 га, 0,4363 га та 0,2795 га, вилучено з постійного користування державного підприємства «Стрийське лісове господарство». Ця територія також матиме змінене цільове призначення з лісогосподарської діяльності на таку, що пов’язана з користуванням надрами, зокрема для обслуговування каптажів джерел. Експлуатуватиме ділянки ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».

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Разом із тим Львівська ОДА зобов’язується у встановленому законодавством порядку укласти договори оренди зазначених земельних ділянок, а нові орендарі – компенсувати Дрогобицькому та Стрийському лісовим господарствам збитки, що виникнуть внаслідок вилучення земель для потреб, що не пов’язані з лісогосподарським виробництвом.

Зазначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» та ТзОВ «Аква-Еко» належать до структури однієї з найбільших фінансово-промислових російських груп «Альфа-груп», а її засновником є мільярдер Михайло Фрідман, уродженець Львова.

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