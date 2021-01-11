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Аферисти виманюють в українців гроші від імені заступника глави МОЗ

Наталя Дуляба

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Заступник голови Міністерства охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що від його імені «працюють» аферисти. Шахраї просять перевести кошти, бо високопосадовець нібито опинився у скрутній ситуації. Про це Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

Віктор Ляшко довідався, що зловмисники телефонують українцям від імені працівників його приймальні та навіть у Telegram, імітуючи нібито особистий номер високопосадовця. Під час розмови шахраї просять фінансово допомогти Ляшку.

«Від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок. Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Telegram-каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це – шахрайство! Жодних телефонних дзвінків від мене не надходило», – написав Віктор Ляшко.

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Заступник голови МОЗ закликав українців бути обачними і не перераховувати кошти на рахунки аферистів.

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