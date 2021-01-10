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У Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський

Вероніка Рой

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У неділю, 10 січня, у Львові через важкої хвороби помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Голосу Прикарпаття».

 

Володимир Коциловський боровся мієлофіброзом (хронічне запалення крові).

«Сьогодні зранку у Львівській клініці перестало битися серце заслуженого артиста України Володимира Коциловського. На жаль, хвороба виявилась сильнішою. Нагадаємо, 6 липня 2020 року Володимир Коциловський відзначив 60-річчя», – йдеться у повідомленні.

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Володимир Коциловський працював солістом Львівського обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича.  За час роботи зіграв багато ролей з репертуару театру. За час роботи у театрі брав активну участь у культурно-мистецькому житті Дрогобича, Трускавця, Борислава. Брав участь у підготовці та проведенні фестивалю «Відлуння Бойківського краю». Також був художнім керівником гурту «Львівський вояж».

Крім цього Володимир Коциловський працював директором Народного дому у с. Торчиновичі. Був заслуженим артистом України. Останнім часом присвячував себе благодійним концертам для порятунку життів важкохворих людей.

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Фото:tamada.lviv.ua

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