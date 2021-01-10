У горах на Львівщині травмувалися четверо лижників

У суботу, 9 січня, рятувальники надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На лижних трасах гори Тростян травмувалось 2 лижники. 33-річний мешканець м. Миколаїв Миколаївської області травмував ліву ногу, а 9-річний хлопець, мешканець м. Дніпро, травмував праву ногу.

Також на горі Високий Верх рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам лижникам. 42-річна киянка отримала травму лівої ноги, а 9-річний хлопець з Одеси отримав травму спини.

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Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Рятувальники нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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