У горах на Львівщині травмувалися четверо лижників

У суботу, 9 січня, рятувальники надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
На лижних трасах гори Тростян травмувалось 2 лижники. 33-річний мешканець м. Миколаїв Миколаївської області травмував ліву ногу, а 9-річний хлопець, мешканець м. Дніпро, травмував праву ногу.
Також на горі Високий Верх рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам лижникам. 42-річна киянка отримала травму лівої ноги, а 9-річний хлопець з Одеси отримав травму спини.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Рятувальники нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!
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Вероніка Рой