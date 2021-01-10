Подаруй дитині радість: львівські лікарі оголосили благодійний збір коштів

Вперше за багато років у Львові не відбудеться традиційний лікарський бал на Маланку. Причиною цього стала пандемія коронавірусу та локдаун. Однак традиційний благодійний збір коштів все ж відбуватиметься, хоч і в умовах карантину та дистанційно. Про це інформує Українське лікарське товариство.

Лотами будуть новорічні скляні кульки з ручним розписом від художниці Романи Полетко. Зокрема, планується продати сотню новорічних прикрас. На них зображена планета у масці, як нагадування про пандемію від якої потерпає людство. Виручені кошти спрямують на придбання мультимедійної дошки для дитячого розважального простору у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

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“Ми довго думали, як зберегти наші славетні лікарські традиції в умовах карантину. Напевно це буде вірним рішенням. Ми хочемо допомогти онкохворим діткам і виручені кошти від продажу ялинкових прикрас використати на придбання мультимедійної дошки для дитячого розважального простору у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі», – сказав голова Українського лікарського товариства у Львові Олег Дуда.

Ялинкові прикраси – кульки із ручним розписом, можна буде придбати у домівці Українського лікарського товариства у Львові за адресою: м.Львів, вул.Кармелюка, 3, або за телефоном +380 (93) 440 73 47. Також можна написати повідомлення на сторінці УЛТ на Facebook.

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Фото: УЛТ