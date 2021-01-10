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Як налагодити роботу з дому в умовах карантину: поради фахівців

Вероніка Рой

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У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, як правильно налагодити роботу з дому в умовах карантину. Про це йдеться на Facebook-сторінці центру.

 

«Робота з дому – наша нова реальність, до якої багатьом людям довелось адаптуватися з початком пандемії COVID-19. Змінити офіс на свої «чотири стіни» та мати справу з постійним потоком відеодзвінків замість живого спілкування, для більшості – це вихід із зони комфорту. Навряд чи існують універсальні поради як ефективніше працювати з дому. Адже такі речі дуже індивідуальні: у кожного різні звички, побутові й житлові можливості, різний склад сім’ї», – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ дали декілька порад, які можуть допомогти пристосуватися до «нового нормального»:

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  • Дотримуйтесь розпорядку дня – прокидайтеся та засинайте в один і той же час, так само починайте й завершуйте працювати у звичному робочому графіку.
  • 15-хвилинна руханка, заняття з йоги чи інші фізичні вправи зранку перед початком роботи можуть допомогти почуватися бадьоріше і краще концентруватися.
  • Створіть нові ранкові ритуали на зміну звичній каві в офісі з колегами.
  • Робіть обідню перерву, за можливості їжте в іншій кімнаті, це допоможе дотримуватися режиму та розбити день.
  • Оскільки все спілкування переходить у чати і відеодзвінки, часто важко сконцентруватися через велику кількість сповіщень. Вимикайте звук на телефоні, аби концентрувати увагу на робочих завданнях.
  • Регулярно робіть фізичні вправи, аби зменшити час сидіння: навіть коротка розминка, як-то ходіння або зарядка протягом 3–4 хвилин допоможе вам зняти м’язове напруження, поліпшити кровообіг і роботу мускулатури.
  • Дотримуйтесь балансу між роботою та особистим життям, наприклад, створіть окремі входи на ноутбуці для роботи й особистого. Додайте інші налаштування, заставку на екран, аби «вимикати» робочий режим у кінці дня.
  • Після закінчення робочого дня виходьте на прогулянку – це може нагадувати стан «повернення з роботи» та переключитися.

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