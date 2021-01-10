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Безсимптомні хворі відповідальні за 50% нових випадків COVID

Вероніка Рой

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Безсимптомні хворі на COVID-19 відповідальні за щонайменше 50% нових випадків передачі коронавірусу. Про це свідчать результати дослідження двох співробітників Центру з профілактики та контролю захворювань у США, опублікованого в JAME Network, передає Укрінформ.

 

Під час досліджень потенційних поширювачів коронавірусу розділили на три групи: досимптомні хворі, безсимптомні та симптомні. Після цього вчені змоделювали, за скільки випадків COVID-19 буде відповідальна кожна група в залежності від часу, коли вони найбільш заразні.

Як виявилося, в більшості сценаріїв досимптомні та безсимптомні люди відповідальні за щонайменше 50% нових інфікувань. Саме тому так необхідно дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

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