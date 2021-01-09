В Індонезії розбився пасажирський літак: на борту було понад 50 людей

Пасажирський літак із більш ніж 50 людьми на борту зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти. Про це пише УП з посиланням на BBC.

За словами офіційних осіб, літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв’язок на шляху в Понтіанак у провінції Західний Калімантан. Сайт відстеження польотів Flightradar24.com повідомив, що літак втратив висоту понад 3000 м менш ніж за хвилину.

У міністерстві транспорту заявили, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Місцевий перевізник Sriwijaya Air заявив, що все ще збирає інформацію про політ.

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Згідно з реєстраційними даними, літак – це 27-річний Boeing 737-500. Літак не є моделлю 737 Max, літаки якої зазнали катастрофи двічі за останні роки.

Як повідомляє CNN Indonesia, жителі острова Ланканг стверджують, що двічі чули вибух і знайшли кілька предметів у морі, в тому числі частини фюзеляжу.

За словами представника пошуково-рятувального агентства Басарнаса, рятувальники, які шукали індонезійська літак, виявили імовірні уламки в водах на північ від міста.

Агус Харіоно повідомив Reuters, що не було підтверджено, що уламки належали рейсу Sriwijaya Air SJ182.

На борту літака перебувало 56 пасажирів, в тому числі 10 дітей, повідомив співробітник національного пошуково-рятувального агентства Басарнаса. За даними місцевих ЗМІ, на борту було 6 членів екіпажу.

Пізніше влада Індонезії підтвердила, що літак зазнав аварії.

“Так, недалеко від острова Мале”, – сказав міністр транспорту Індонезії Буді Кар’я Сумаді в інтерв’ю порталу Detik на питання, чи підтверджено, що зниклий літак зазнав аварії.

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Фото: JetPhotos