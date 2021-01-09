В Амстердамі хочуть заборонити продаж марихуани іноземцям

Мер столиці Нідерландів Фемке Галсема має намір заборонити продаж марихуани у кофішопах іноземним туристам. Про це Галсема заявила в інтерв’ю De Volkskrant, передає Укрінформ.

За її словами, марихуана у кофішопах Амстердама має бути доступною лише для громадян Нідерландів.

Міська очільниця вважає, що в результаті в Амстердамі буде менше «непроханих гостей», і це приведе до зниження злочинності. Відповідно зменшиться кількість кофішопів, що сприятиме прозорості ринку легких наркотиків і допоможе поліцейським контролювати заклади.

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Окрім того, зазначається, що добропорядним власникам кофішопів можна буде робити запаси марихуани вдома, завдяки чому вони менше залежатимуть від організованої злочинності.

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Фото: weatlas