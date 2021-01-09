ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові лікарі врятували 4-річну дитину, яка проковтнула магніт

Вероніка Рой

|

У львівському «ОХМАДИТі» хірурги прооперували та дістали з кишківника 4-річної дитини магніт. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

 

Спершу у дитини болів живіт, була рвота і ознаки кишкової непрохідності. Стороннє тіло пробуло у тілі дитини три доби. Малечі зробили колоноскопію і фіброгастроскопію. Втім магнітик був у травному тракті, тож спершу його не виявили. Стороннє тіло лікарі побачили на рентгені – то були магнітики.

Реклама партнерів

«Щоб його дістати, довелося приймати рішення про операцію. Справа у тому, що за 3 доби магнітик потрапив зі шлунка у кишківник, викликав кишкову непрохідність і дістати його по-іншому просто було ніяк. Тож хірурги виконали лапаротомію і ентеротомію – і ось магнітик уже у руках лікарів!», – йдеться у повідомленні.

Зараз малеча почуває себе добре і вже виписана додому.

Медики закликають батьків: якщо ваша дитина проковтнула стороннє тіло, найкраще звернутися до лікарів якнайшвидше, тоді буде більше шансів дістати зловмисника без операції, а ще наглядайте за малечою.

Фото: ОХМАДИТ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...