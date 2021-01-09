У Львові лікарі врятували 4-річну дитину, яка проковтнула магніт

У львівському «ОХМАДИТі» хірурги прооперували та дістали з кишківника 4-річної дитини магніт. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Спершу у дитини болів живіт, була рвота і ознаки кишкової непрохідності. Стороннє тіло пробуло у тілі дитини три доби. Малечі зробили колоноскопію і фіброгастроскопію. Втім магнітик був у травному тракті, тож спершу його не виявили. Стороннє тіло лікарі побачили на рентгені – то були магнітики.

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«Щоб його дістати, довелося приймати рішення про операцію. Справа у тому, що за 3 доби магнітик потрапив зі шлунка у кишківник, викликав кишкову непрохідність і дістати його по-іншому просто було ніяк. Тож хірурги виконали лапаротомію і ентеротомію – і ось магнітик уже у руках лікарів!», – йдеться у повідомленні.

Зараз малеча почуває себе добре і вже виписана додому.

Медики закликають батьків: якщо ваша дитина проковтнула стороннє тіло, найкраще звернутися до лікарів якнайшвидше, тоді буде більше шансів дістати зловмисника без операції, а ще наглядайте за малечою.

Фото: ОХМАДИТ